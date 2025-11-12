Dejan Stankovic non è più l'allenatore dello Spartak Mosca. Il club russo ha comunicato quest'oggi di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto con l'ex centrocampista di Inter e Lazio. "La squadra è attualmente al sesto posto nella classifica della Premier League russa, il che non soddisfa la dirigenza del club. Dopo aver parlato con Stankovic, è stata presa la decisione di porre fine al rapporto di comune accordo. Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per la loro futura carriera", si legge nella nota.

Dopo aver lasciato la capitale russa, Deki si è congedato dal club moscovita con un toccante messaggio: "Sono stato orgoglioso di lavorare allo Spartak, dal primo all'ultimo secondo. Alcune cose sono andate per il verso giusto, altre no, ma posso dirlo con certezza: lo Spartak è il club più importante della Russia. È sempre stato e sarà sempre nel mio cuore. Mosca è diventata la mia casa e lo Spartak rimarrà per sempre nel mio cuore. Auguro allo Spartak stabilità, che il club rimanga sempre forte, qualunque cosa accada, e che sia pronto a lottare fino alla fine. Voglio ringraziare i tifosi dello Spartak per il loro sostegno, per come ci hanno spinto ad andare avanti dentro e fuori dal campo, per la loro fiducia nella squadra e la loro disponibilità a dare tutto per i colori biancorossi. Lo Spartak è la loro vita! Vorrei ringraziare lo staff del club per la professionalità, l'impegno, il supporto e l'aiuto. Lavorare nello Spartak non è facile, ma ognuno di loro ha sempre dimostrato le proprie qualità migliori per rendere il club più forte", le parole riportate da Kurir.rs.