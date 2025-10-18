Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter oggi in forza al Lokeren, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sudinfo ha parlato del suo futuro.

"Quando smetterò, mi mancherà il calcio - le sue parole -. Ho già avuto quella sensazione quando ho dovuto fermarmi per sette mesi. Ma questa non è la mia ultima stagione perché voglio ancora giocare. Finché mi divertirò in campo, finché mi sentirò bene fisicamente e a livello competitivo, continuerò”.

"Ho avuto una grande carriera - ricorda -. Sono contento di tutto ciò che ho realizzato. Non cambierei nulla di ciò che ho vissuto. Fuori dal campo, ognuno fa quello che vuole. Non giudicherei mai la vita di nessuno. Ciò che contava per me era essere un esempio in campo e avere una mentalità vincente"