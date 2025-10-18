Roberto Mancini pronto a tornare in pista? L'ex CT azzurro, secondo quanto riportato in Regno Unito da The Sun e Daily Mail, avrebbe confidato ad alcuni amici di essere in lizza per sostituire Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. Tutto questo nonostante Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico proprietario dei Red Devils, ha di recente rinnovato la fiducia al tecnico portoghese, sotto pressione dopo un inizio di stagione deludente, affermando di volerlo lasciare in panchina per il resto della stagione.

Mancini, secondo il tabloid, sarebbbe però in lizza nel caso in cui Ratcliffe dovesse fare un passo indietro. L'ex allenatore dell'Inter è libero da quando ha lasciato la nazionale dell'Arabia Saudita poco meno di un anno fa. Anche altri allenatori come Oliver Glasner e Gareth Southgate sono stati accostati alla sostituzione di Amorim.