Come rivelato dal Telegraph, c'è anche Roberto Mancini nella rosa dei candidati presi in considerazione dal Nottingham Forest per sostituire Ange Postecoglou, esonerato subito dopo la sconfitta netta contro il Chelsea. Stando a quanto riporta Sky Sport, la pista più calda è quella che porta al nome di Sean Dyche, manager con esperienza in Premier League, ma ci sono stati contatti anche con il Mancio, già campione d'Inghilterra sulla panchina del Manchester City nella stagione 2011-2011. Da escludere, invece, il nome di un altro ex ct azzurro, Luciano Spalletti, per cui ci sono stati solo semplici sondaggi.