Mattia Michielan, portiere del Siena cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha ripercorso la fase di crescita in nerazzurro ai microfoni del FOL: "Nel settore giovanile dell’Inter giocavo già molto con i piedi. Non tanto come quest’anno, infatti ho dovuto un po’ abituarmi. Però mi sta capitando molte volte di toccare la palla e sono contento perché è divertente e coinvolgente. Ti dà la possibilità di giocare sempre con la squadra, di essere sempre presente nelle azioni. Più di qualche volta mi è capitato di giocare qualche pallone, che poi si è rivelato importante".

Dell'inizio di carriera, Michielan ha parlato così: "Sono di Treviso, inizio a giocare a 5-6 nel Treviso Academy, inizialmente alternandomi in porta e in difesa. Poi sono passato a Montebelluna, che è una squadra che era in Serie D qualche anno fa, dove sono passato fisso in porta, e a 14 anni sono andato all’Inter. ll passaggio è stato graduale, prima ho fatto qualche allenamento con loro, qualche partita, qualche torneo, fino al salto definitivo nell’Under 15. Quattro anni bellissimi, anche perché sono interista”.