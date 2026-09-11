Isaac Guerrero, tecnico di Juve Women, professa ottimismo alla vigilia della sfida che vedrà la sua squadra sfidare l'Inter nella semifinale di Serie A Women's Cup: "Il gruppo arriva bene a questo appuntamento, con molta fiducia - le sue parole ai canali ufficiali del club bianconero -. È vero che veniamo da un "tourmalet" impegnativo — un ciclo duro di 5 partite in soli 17 giorni — e nell'ultima gara abbiamo pagato qualcosa a livello fisico e mentale, risultando meno freschi del solito. Dopo una settimana di lavoro più "pulita" e regolare, ci auguriamo di essere pronte e performanti per questa bellissima sfida che ci attende contro l'Inter".

Parlando dell'avversario, Guerrero ha aggiunto: "Aspettiamo questa partita con grande voglia: confrontarsi con squadre di questo livello ci fa crescere enormemente, così com'è stato con il Milan e con tutte le avversarie affrontate finora. L'Inter ci proporrà un contesto stimolante: è una squadra molto aggressiva, capace di attaccare l'area con transizioni rapide verso la nostra metà campo. Questo ci imporrà massima attenzione, sia nella fase di recupero palla sia in quella d'attacco. Hanno calciatrici importanti che hanno dimostrato il proprio valore anche in ambito internazionale. Sarà un test probante per tutto il movimento e per noi in particolare: alza l'asticella e lo affrontiamo con tanta determinazione".