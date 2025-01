Nella telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara interviene anche Maxi Lopez, ex marito dell'argentina proprio a causa del flirt con l'ex attaccante dell'Inter. Lopez, raggiunto da La Voz, ha affermato di avere una chiacchierata in sospeso con il suo ex amico, aggiungendo poi che "ognuno vive il calvario che vuole vivere".

Di fronte alle accuse di Maurito sul suo ruolo di padre, López ha risposto: "Ho pagato in anticipo per 10/12 anni. Vediamo se anche lui paga in anticipo." L'argentino ha poi 'sfidato' Icardi a chiedere alle sue figlie se vogliono stare con lui: "Hai visto come cambiano le cose. Le cose alla fine finiscono per venire fuori e si vede la verità".