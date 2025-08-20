Storie tese all'interno di un centro commerciale di Istanbul tra Mauro Icardi e un tifoso del Galatasaray. L'ex attaccante dell'Inter è infatti stato protagonista di un battibecco avuto con un sostenitore giallorosso, documentato con un video diventato subito virale sui social dopo essere stato pubblicato dal quotidiano Fanatik.

Nel filmato, si vede Icardi, in compagnia della fidanzata China Suarez, circondato da tifosi entusiasti di poterlo vedere da vicino per chiedergli autografi e foto. L'argentino a un certo punto si è però spazientito e ha spinto via uno dei tifosi che si erano avvicinati, per poi allontanarsi protetto da alcune guardie del corpo.