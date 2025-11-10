Dopo l'esperienza in Arabia Saudita, Roberto Mancini è pronto a ricominciare dal Golfo Persico. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, è imminente la firma sul contratto che lo legherà per una stagione ai qatarioti dell'Al Sadd, campioni nazionali in carica ma al momento alle prese con una situazione difficile essendo già fuori dalla Champions asiatica. Il contratto avrà scadenza maggio 2026.