L’entrata durissima di Luis Díaz durante PSG-Bayern Monaco ha scosso il mondo del calcio. L’intervento del colombiano - giudicato da molti sconsiderato - ha messo fuori causa Achraf Hakimi, costretto ad abbandonare il campo sorretto dallo staff medico e visibilmente dolorante. Il difensore del Paris Saint-Germain ha riportato una distorsione grave alla caviglia sinistra, che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane.

“Achraf Hakimi soffre di una distorsione grave alla caviglia sinistra, che comporterà un’indisponibilità di diverse settimane", si legge nella nota del club. Le prime valutazioni parlano di uno stop compreso tra le sei e le otto settimane, con il rientro previsto tra fine dicembre e inizio gennaio. La buona notizia, per il giocatore e per il Marocco, è che Hakimi dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per la Coppa d’Africa, al via il 12 gennaio.

La dinamica dell’infortunio ha lasciato tutti con il fiato sospeso: il terzino del PSG, dopo una torsione innaturale della caviglia, è rimasto a terra con il piede visibilmente gonfio, costretto ad abbandonare il campo senza riuscire a poggiare l’arto.

Nel frattempo, il Bayern Monaco e lo stesso Díaz sono finiti nel mirino delle critiche: l’intervento del colombiano, punito con il cartellino rosso diretto, è stato giudicato unanimemente eccessivo e pericoloso, tanto da far temere il peggio per Hakimi. Fortunatamente, la diagnosi esclude fratture, ma servirà pazienza per rivederlo in campo.