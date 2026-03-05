Tra le tante maglia indossate in carriera da Marco Ferrante c'è anche quella dell'Inter. Durante l'intervento sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attaccante ricorda il momento dello sbarco nella Milano nerazzurra: "Arrivai nel mercato di riparazione. Era uno spogliatoio complesso, con tanti stranieri che non parlavano anche tra loro. Decisero di prendermi, arrivai alla Pinetina e nel frattempo andarono via Pirlo e Ventola. Mi ritrovai tra Seedorf e Ronaldo, un vero sogno. C'erano gerarchie precise, con Vieri titolare, Recoba un fenomeno discontinuo, poi Hakan Sukur e io. Avevo poco spazio, ma ho avuto la fortuna comunque di segnare un gol contro l'Udinese".