Lorenzo Pirola sembra aver trovato il suo posto nel mondo all'Olympiacos, club nel quale sente di potersi esprimere al meglio, come confermato recentemente con la firma sul rinnovo di contratto. L'ex difensore dell'Inter, insomma, è completamente focalizzato sulla sua esperienza greca: "Non ho tutta questa fretta di tornare in Italia o di andare in un altro top club - ha spiegato a Gianlucadimarzio.com -. Comunque ho dimostrato di potermela giocare contro una delle più grandi squadre della Germania e anche nel girone abbiamo affrontato squadre importanti e ce la siamo sempre giocata. L’Olympiacos è un grande club. Anzi, il più grande club in Grecia…"..

A proposito della sua esperienza in Serie A, Pirola ripensa a quel periodo con onestà: "Ho avuto le mie occasioni, poi si sono create delle dinamiche. In una big magari no potrei giocare, ma ho fatto due anni a Salerno comunque finita con la retrocessione. Sono anche onesto con me stesso, dopo una retrocessione trovare una big in Italia non è semplice. Ho colto questa opportunità e in due anni qui ho fatto delle prestazioni importanti vincendo trofei. Sono solo contento di questa scelta".