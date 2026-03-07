Giuseppe Pancaro, intercettato da MilanNews, ha commentato la prospettiva del derby di Milano in programma domenica sera: "Io penso che le due squadre se la giocheranno con le rispettive armi. Sono due squadre che hanno un'identità ben precisa: l'Inter proverà a dominare la partita e di vincere attraverso il fraseggio e il dominio del gioco. Il Milan invece cercherà di difendersi bene, compatti, cercando di fare male in contropiede o in ripartenza con i giocatori che ha, in particolare Leao, che in campo aperto può diventare devastante".