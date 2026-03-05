Momenti di forte tensione per Danilo D'Ambrosio, che nelle ultime ore è finalmente riuscito a rientrare in Italia insieme alla moglie e ai due figli dopo essere rimasto bloccato a Dubai. L’ex difensore di Monza, Inter, Torino, Juve Stabia e Potenza si trovava negli Emirati Arabi Uniti per una vacanza quando la situazione nella regione è improvvisamente peggiorata.

Il viaggio si è trasformato in un’esperienza tutt’altro che serena a causa dell’escalation di tensioni nell’area, con attacchi che hanno coinvolto gli Emirati come risposta ai raid congiunti condotti da Stati Uniti e Israele contro Teheran. Durante le ore più difficili, D’Ambrosio e la sua famiglia hanno trovato rifugio nel sottoscala della casa di alcuni amici per proteggersi.

Intervistato da Sky Sport, il calciatore aveva raccontato i momenti di paura vissuti nelle ore successive agli attacchi: diversi droni sarebbero esplosi sopra la zona in cui si trovavano. “Abbiamo ricevuto molti alert sui telefoni. In questo momento siamo a casa di un nostro amico. Tre droni ci sono scoppiati praticamente sopra la testa”, aveva spiegato.

La situazione, inizialmente relativamente tranquilla, è poi diventata più preoccupante, anche a causa della chiusura dell’aeroporto locale. Ora però l’incubo è finito: D’Ambrosio e la sua famiglia sono tornati a casa sani e salvi, anche se con alle spalle una vacanza che difficilmente dimenticheranno.