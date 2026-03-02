Alexis Sanchez continua a scrivere pagine di storia. L'ex attaccante dell'Inter, schierato dal primo minuto nell'undici titolare del Siviglia nel derby contro il Betis dopo l’infortunio dell’ultima ora di Maupay, ha segnato il gol del momentaneo 2-1 per la sua squadra che ha dato via poi alla rimonta fino al 2-2 finale.

Grazie ad un colpo di testa, Sanchez è diventato il giocatore più anziano di sempre a segnare un gol nel derby di Siviglia: 37 anni e 72 giorni, superato il precedente primato di Joaquín, oggi dirigente del Betis, che aveva segnato a 37 anni e 43 giorni.

"Ho sempre giocato in grandi squadre e cerco sempre di essere protagonista. Ringrazio il mister per la fiducia - le sue parole a fine gara -. Ho attaccato il primo palo perché sapevo che Oso mi avrebbe visto: il pallone che mi ha messo è stato impressionante".