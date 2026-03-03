Mehdi Taremi sta pensando di tornare in Iran a causa dello scoppio della guerra tra Usa e Israele da una parte, l'Iran dall'altra. L'attaccante, secondo Tuttosport, ha raccontato ai compagni di sqaudra di essere in ansia per quanto sta succedendo e parla di un possibile ritorno in patria. "Il mio Paese ha bisogno di me", avrebbe confidato a chi gli è vicino. L'ex Inter gioca attualmente nell'Olympiacos.