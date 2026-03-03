Non corrisponde al vero la notizia circolata sul Web secondo cui Mehdi Taremi, ex attaccante dell'Inter, avrebbe detto di essere pronto a tornare in Iran per difendere il suo Paese dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La secca smentita arriva direttamente dal suo agente, Federico Pastorello: "Nelle ultime ore sono circolate dichiarazioni attribuite a Mehdi Taremi che non riflettono la realtà della situazione - si legge sul profilo Instagram del procuratore -. Il giocatore è pienamente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con impegno e determinazione. In un momento delicato come questo, è importante evitare interpretazioni fuori contesto o ricostruzioni inesatte. Confidiamo nel senso di responsabilità e nel rispetto di tutti".