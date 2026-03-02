Il Getafe scrive una pagina della sua storia battendo 1-0 il Real Madrid, allo stadio Santiago Bernabeu, grazie a un golazo di Martin Satriano, ex attaccante dell'Inter. Al minuto 39', l'uruguaiano, raccogliendo al limite dell'area una torre di Mauro Arambarri, ha fatto partire un destro al volo violentissimo che si è insaccato al sette senza lasciare scampo a Thibaut Courtois. Una perla che è risultata decisiva per il successo del Getafe nel derby contro i giganti del Madrid, ora a -4 dal Barcellona capolista ne La Liga.