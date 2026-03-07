"Non chiedetemi se tifo Inter o Milan". Pierre Gasly, pilota della Alpine, ha fatto questa richiesta al magazine Sportweek parlando del suo amore per Milano. Il francese spiega poi perché non ha ancora deciso da che parte schierarsi: "Ragazzi, ogni volta che faccio un’intervista con voi giornalisti italiani cercate di farmi dire chi preferisco (ride). Sono un tifoso del PSG e del Versailles, però amo il calcio e le guardo entrambe, ho amici sia nell’Inter sia nel Milan. Quando posso vado allo stadio, però non ho ancora deciso da che parte stare…".