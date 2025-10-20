Dopo l'addio al Sassuolo e questi primi mesi al Deportivo La Coruna, l'ex Inter, Samuele Mulattieri è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com dove ha parlato anche del suo passato in nerazzurro.

Lei ha sempre fatto bene quando ha giocato in Serie B, ma in Serie A ha faticato. È stata solo sfortuna o non si sente pronto per la massima serie?

"lo mi sento pronto anche per una Serie A. Quell'anno li sicuramente ci ho messo del mio perché avrei dovuto sfruttare meglio le occasioni che ho avuto, ma non ne ho avute tantissime. Ho fatto solo una partita da titolare ed è stata l'ultima, che eravamo già retrocessi. Non mi sento di dire che non ero pronto, però chiaramente devo migliorare per arrivare a quel livello".

Si è parlato tanto del suo trasferimento al Sassuolo dall'Inter e di quella plusvalenza fatta dai nerazzurri. All'epoca quelle chiacchiere le hanno dato fastidio?

"Non posso dire di aver sofferto la pressione. Per me era un'occasione importante ed ero felice di provare a dimostrare il mio valore e a impormi in Serie A. Non ascoltavo le voci e quello che diceva la gente, pensavo solo a giocare".

Pensa che se l'Inter avesse fatto l'Under 23 quando le giocava a Milano avrebbe potuto aiutarla nella sua crescita?

"Non lo so, ma mi ha aiutato parecchio fare l'anno da fuori-quota in Primavera perché la stagione precedente non avevo giocato parecchio e non avevo molte richieste. Per me è stata una svolta, ho preso consapevolezza nei miei mezzi e mi ha dato le basi per poi andare nei professionisti".

Con Chivu i giovani stanno avendo molte opportunità. Pensa che con un allenatore così sarebbe stato diverso anche per lei?

"Rimpianti no perché i giovani che ci sono ora sono molto forti e non voglio paragonarmi a loro. Quando c'ero io l'Inter era allenata da Conte e qualche seduta con lui l'ho fatta, mi ero anche trovato bene ricordo. Ho solamente il rimpianto di come ho fatto il mio primo anno in Primavera perché non ho fatto benissimo e potevo fare molto meglio. Non ero in me, mentre la seconda stagione ho fatto il massimo e l'ho fatto anche bene, vincendo il titolo di capocannoniere. Altri rimpianti non ne ho".