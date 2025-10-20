"È molto importante fare punti chiaro, è la terza partita fuori casa contro una squadra forte e molto importante" ha detto Yann Sommer a Inter TV in vista della sfida di domani contro l'Union Saint-Gilloise valida per la seconda trasferta europea del percorso stagionale iniziato due giornate fa.

Dopo un inizio un po' tribolato, sei tornato il solito Sommer. Come ti senti?

"Mi sento bene ora, è sempre una grande cosa giocare in Champions League. Domani affrontiamo una squadra forte e sarà una bella partita, è la terza di questa Champions e vogliamo vincere e fare una bella prestazione. Questo è il nostro obiettivo".

Questo inizio ci ha fatto vedere che non ci sono mai partite facili.

"Come ho detto, sono una squadra forte. Sono primi in classifica... Poi, chiaro, non ci sono partite facili nel calcio quindi dobbiamo mettere tutto domani per vincere e conquistare i tre punti. Come a Roma, quando siamo così uniti, compatti, con energia e qualità con la palla possiamo fare una bella prestazione".