Continua ad allargarsi il partito degli addetti ai lavori contrari all'idea della Lega Serie A di portare la partita di campionato tra Milan e Como a Perth, in Australia. Al gruppo dei 'no' si è aggiunto anche Urbano Cairo, presidente del Torino: "Non è una cosa che apprezzo molto - ha spiegato a Radio Rai 1 -. L'unica ragione per cui può essere giustificabile è il fatto che si porti in giro per il mondo il nostro calcio, ma certamente non lo porti con un evento come Milan-Como a Perth. Da parte mia non la vedo come una cosa positiva, secondo me non è da fare. A maggior ragione se poi può sacrificare lo stage per la nazionale".