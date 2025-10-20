Il pullman dell'Inter è arrivato poco dopo le 16 all'aeroporto di Milano-Malpensa. Da qui comincia la missione belga della squadra di Cristian Chivu, attesa a Bruxelles in serata per le consuete attività media della vigilia a conclusione di una giornata piena cominciata con l'allenamento di rifinitura andato in scena alla Pinetina in mattinata. Domani, alle 21, la sfida all'Union Saint-Gilloise valida per la terza giornata di Champions League. Di seguito le immagini dell'arrivo filmate dal nostro inviato: 

Champions League, vigilia di Union SG-Inter: nerazzurri in partenza da Malpensa verso Bruxelles
Sezione: Focus / Data: Lun 20 ottobre 2025 alle 16:37 / Fonte: dall'inviato Simone Togna
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print