È Yann Sommer il calciatore prescelto per presentare, al fianco di Cristian Chivu, la sfida di domani sera contro l'Union Saint-Gilloise. Il portiere nerazzurro ha parlato in conferenza stampa come vi riporta l'inviato di FcInterNews.it.

Vittoria di Roma anche grazie alla tua prestazione, l'Inter sta ritrovando entusiasmo: che atmosfera si respira?

"Era sempre bella anche prima, abbiamo avuto un inizio stagione un po' difficile ma abbiamo anche sempre detto di stare tranquilli, lavorare ogni giorno sul campo e ora siamo in una situazione migliore. Abbiamo fatto un'ottima partita a Roma, importante anche per l'ambiente e ora torniamo sulla Champions, domani sarà molto importante".

Cosa è cambiato maggiormente dopo Juve-Inter, cosa ha portato questa stabilità difensiva?

"Contro la Juve anche io ho fatto due errori, a volte capita, ora abbiamo trovato un buon equilibrio, per noi è molto importante. Akanji ha portato serenità, qualità, siamo felici di avere un giocatore come lui, ma tutta la squadra lavora molto bene, abbiamo visto contro la Roma abbiamo difeso tutti insieme, con energia, è questo il punto importante che ci ha permesso di conquistare i tre punti".

La linea di difesa è più alta di alcuni metri rispetto all'anno scorso, come lo vive il portiere?

"Per me cambia solo la posizione, anche io mi alzo se la linea si alza, mi piace come abbiamo difeso le ultime partite perché siamo aggressivi, se perdiamo palla siamo lì, è molto importante. Quando siamo alti abbiamo meno metri da fare per aggredire la palla e questo mi piace. E' sempre comunque frutto del grande lavoro della squadra".

Siete più tranquilli e sicuri in questo momento o lo vediamo solo noi?

"Non mi piace essere sicuro o tranquillo, dobbiamo fare il massimo per vincere le partite. Abbiamo motivazione per fare una grande stagione, vogliamo vincere le partite. Abbiamo visto anche contro la Roma che non è mai facile. Lavoriamo tanto e si vede".

Cosa sai dell'USG?

"Ci siamo preparati, prima di questa partita non sapevo molto ma ho visto che è un buon team, sappiamo che hanno un grande carattere, un coach nuovo, giovane, tatticamente intelligente. Un avversario duro per noi domani sarà una partita interessante".

La delusione dell'anno scorso è diventata una motivazione per prendersi una rivincita?

"Chiaro, l'anno scorso è stato duro per tutti, ma questo è il calcio. Una grande squadra dopo il momento si rialza e lavora, noi così abbiamo fatto, abbiamo un nuovo mister, lavoriamo tanto per fare meglio quest'anno. Step by step questo è importante, siamo convinti di poter vincere il titolo".