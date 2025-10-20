L'addio di Benjamin Pavard, nell'ultimo giorno di mercato, ha sicuramente lasciato un po' di amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. Fabrizio Romano, nel corso de ‘La Trattativa’ su TIM Podcast“, ha svelato i retroscena dell'addio del francese: "Pavard ha rinunciato a più di un milione di euro di stipendio pur di sentirsi importante e protagonista. Ha preso questa decisione per rilanciare la sua carriera".