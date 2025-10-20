Intervenuto anche a Inter TV, l'allenatore dell'Inter ha ribadito alcuni concetti già espressi in conferenza stampa (LEGGI QUI) e a Sky (LEGGI QUI): il fatto che l'Union Saint-Gilloise abbia cambiato l'allenatore non è un vantaggio. "Loro nell'ultima partita contro lo Charleroi hanno usato lo stesso sistema di gioco usato in precedenza. Non credo che un allenatore possa stravolgere tutto in una settimana, può dare qualche principio in più o togliere qualcosa ma è una squadra costruita bene che è ancora prima in classifica nel campionato belga che l'anno scorso ha vinto il campionato. Ha già 3 punti in Champions, è una squadra insidiosa con un'identità ben precisa e aggressiva, dobbiamo essere pronti perché ci aspetta una partita insidiosa" ha spiegato Cristian Chivu ai canali ufficiali del club.

Vedremo gestione delle energie e del turnover?

"Da noi non si parla di gestione delle energie o turnover, noi abbiamo ventidue titolari, tutti meritano di giocare dall'inizio e di avere la possibilità di essere coinvolti nel nostro cammino e progetto".

Fare i punti ora è fondamentale?

"Noi pensiamo sempre partita per partita con l'obiettivo di fare di tutto per vincere e di essere dominanti e di essere la miglior versione di quello che abbiamo in quella giornata specifica. Vogliamo dare continuità a questo nostro cammino in Champions, abbiamo due vittorie su due e vogliamo fare la terza vittoria consapevoli del fatto che non sarà una passeggiata, perché in Champions League le partite non sono mai banali".