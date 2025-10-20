Marcus Thuram non c'è in Belgio e non ci sarà a Napoli. Senza troppi misteri, figuriamoci giri di parole, Cristian Chivu dalla sala stampa del Lotto Park ha annunciato il forfait del francese anche per il prossimo turno di campionato in programma con i campioni d'Italia. Un'assenza che dal "punto di vista umano dispiace" al tecnico romeno che con onestà ammette: "Non si meritava, come ragazzo e giocatore importante, tutta questa pausa. Stava vivendo un momento di grande fiducia e cose concrete, quando tornerà, dopo Napoli, ricomincerà gli allenamenti con la squadra quindi non so se quella settimana se con la Fiorentina in casa o con il Verona tornerà. Però bisognerà stare attenti perché sono passati già venti giorni e avrà bisogno di fare riabilitazione e allenamenti col gruppo". Un'assenza che ha il suo peso ma non spaventa Chivu, né gli interisti che oggi come mai possono affidarsi ai muscoli dei due scalpitanti Pio Esposito e Yoan-Ange Bonny.

I due sopraccitati sono in ballottaggio anche per la sfida di domani contro l'Union Saint-Gilloise, ma al momento di svelare il vantaggio per la titolarità di domani, l'ex terzino non solo non si lascia dribblare ma si diletta addirittura in un bel tunnel al giornalista di Sky Sport che tenta di scalfire la difesa del romeno. Niente da fare, alla parola 'quiz', l'allenatore va in contropiede: "Ti anticipo, domani gioca Sommer". Primo tentativo d'imbucata dell'inviato di Sky è andato a vuoto, ma il collega giustamente ci riprova e tenta ulteriormente di sollecitare, quantomeno, la domanda. Ma anche in questo caso Chivu riesce a trasformare l'intervista in un siparietto che potrebbe però aver svelato uno spoiler: "Domani abbiamo tre attaccanti? No. Ne abbiamo anche un altro. Uno entrato negli ultimi minuti nelle ultime partite". Chi è l'elemento 'x'? Tutto lascia pensare a Davide Frattesi, ma con Chivu nulla è detto, figuriamoci scontato.