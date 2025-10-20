Dopo la presentazione fatta in conferenza stampa, Yann Sommer (LEGGI QUI) si è presentato anche ai microfoni di Sky Sport per parlare della sfida di domani in programma contro il Union Saint-Gilloise, valida per la terza sfida di Champions League 2025/26. "Loro sono una squadra molto aggressivi in campo, fanno molta pressione. È una squadra giovane che corre tanto con alta intensità. Sarà una bella partita per noi domani, dovremo fare tutto per prendere i punti" ha detto il portiere dell'Inter.

Voi come state? Date l'idea di esservi stabilizzati.

"Noi stiamo bene, chiaramente meglio che all'inizio. Però è normale nel calcio dover rientrare dopo una stagione difficile come quella dell'anno scorso, però adesso ci sentiamo bene, ma è importante continuare a dare in campo il tutto per tutto, step by step. Questo è il progresso che dovremo fare".

Quanto è importante anche per un giocatore dalla tua esperienza, sentire parole di fiducia come quelle espresse da Chivu dopo la Juventus?

"È chiaro che è importante. E lo è per tutti i giocatori, è sempre importante avere un buon rapporto con l'allenatore. Lui ha un'ottima comunicazione e lo fa bene con noi. Alla fine una partita male può accadere nel calcio, certo per un portiere è un po' pesante prendere uno, due gol del genere. Però...".