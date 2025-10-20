Alex Muzio, presidente dell'Union Saint-Gilloise, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Calcio&Finanza alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. Da aprile 2024 è anche il Presidente della Union of European Clubs (UEC), l’associazione che rappresenta gli interessi dei Club di calcio non di élite in Europa.

"Union in Champions? Senza dubbio l’entusiasmo è il primo pensiero, perché ci siamo guadagnati la possibilità di giocare con Club che hanno budget elevatissimi, e con i finalisti della Champions League - le sue parole -. Non ci sentiamo eccessivamente sicuri di noi, ma certamente non siamo intimiditi o impauriti. Non ci sentiamo fuori posto, sentiamo che abbiamo il diritto di giocarcela, e giochiamo in casa".

"E non giocheremo nella Champions League con nessun Club con un budget inferiore al nostro, ma neppure con Club il cui budget non sia tre o quattro volte il nostro budget - ha poi aggiunto -. Tutte le altre squadre hanno un budget significativamente più elevato del nostro, e l’Inter non è neanche quella con il budget maggiore tra le squadre che affronteremo, dato che giocheremo anche contro il Bayern Monaco. Insomma, ho grande entusiasmo, questa è la sensazione principale. Non so quale potrebbe essere il prossimo miracolo, perché non credo che sia probabile che vinceremo la Champions League presto. Tuttavia, continueremo comunque a cercare di fare il meglio possibile, continueremo a spingere. Se un Club di calcio prova a rimanere fermo, è un problema. Devi sempre provare ad andare avanti, perché tutti gli altri faranno lo stesso – rimanere fermi non è un’opzione".