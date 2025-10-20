A margine della cerimonia di consegna dei premi 'Manlio Scopigno' e 'Felice Pulici' in quel di Roma, Jurgen Klinsmann si è soffermato a parlare con Sky Sport. Partendo dal suo legame forte con l'Italia: "Mi sono sempre trovato bene qui, soprattutto a Milano. Mio figlio (Jonathan, ndr) si trova molto bene a Cesena, che abbia vinto il premio di miglior portiere della scorsa Serie B è una cosa favolosa. Si è aperto qualche porta ora, spera di partecipare ai Mondiale con gli Stati Uniti".

Che ricordo hai della finale del Mondiale '90 qui a Roma?

"Ovviamente bei ricordi, non c'è niente di più importante che vincere il Mondiale per un calciatore. Quella Germania era eccezionale, giocavo con Voeller in avanti, c'era Matthaus che era tra i migliori al mondo. Dall'altra parte avevamo Maradona come avversario, per farti capire il livello. Vincemmo quella gara col rigore di Andy Brehme, che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso".

Che idea ti sei fatto dell'Inter di oggi?

"Seguo sempre l'Inter, è la mia squadra del cuore. L'ho vista giocare al Mondiale per Club, sono sempre in contatto con Ferri, Berti e Bergomi grazie a un gruppo WhatsApp. Seguo sempre l'Inter, sta facendo bene. La passata stagione è andata male per colpa della finale di Champions, io ero lì a Monaco e ho sofferto. Speriamo bene per quest'anno, hanno una bellissima rosa e hanno qualità e fame per fare meglio dell'anno scorso".