Cinque gol fatti e nessuno subito in Champions League, e l’entusiasmo per la vittoria di sabato scorso sul campo della Roma in campionato. L’Inter si lancia sulla terza partita europea in casa dell’Union Saint-Gilloise con la possibilità di restare in vetta alla classifica in Europa: un successo, quello degli uomini di Cristian Chivu, che sulla lavagna Snai si trova a 1,65, seguito dal pareggio a 4,10 e dal segno «1» a 4,60.

Quella in programma in Belgio si preannuncia come una partita ricca di gol: Over e Goal hanno la stessa quota (1,67), con l’Under a 2,05 e il No Goal a 2,10. Dopo la rete che ha deciso Roma-Inter, un bis di Ange-Yoan Bonny vale 3,00, stessa quota di Pio Esposito, con Lautaro Martinez sempre avanti a 2,25.