"Cosa chiederò domani? Quello che chiedo da un po’, da quando sono arrivato: responsabilità, passione e felicità. Bisogna onorare questa competizione perché sappiamo quanto è importante e stiamo pensando solo a questa partita. Non a Napoli". Così Cristian Chivu ha presentato la sfida di domani contro l'Union Saint-Gilloise a Sky Sport, intervista rilasciata dopo la conferenza stampa durante la quale ha preannunciato il forfait di Thuram col Napoli.
L’Union SG ha cambiato l’allenatore. Complica le cose?
"È una squadra che ha un'identità acquisita l’anno scorso vincendo il campionato. Ha la stessa identità quest’anno nel campionato nazionale, sono primi in classifica e hanno già tre punti in Champions. Sono aggressivi, vengono a prenderti alto prendendo la palla prima possibile, che fa riaggressioni giuste, hanno gamba e struttura fisica. Bisogna essere molto attenti a evitare le loro pressioni e aggressività".
Uno dei suoi tratti tipici è quello di essere entrato nella testa dei giocatori. Come ha fatto a riaccendere questa fiamma?
"Ho fatto l’allenatore, cercando di onorare la carica e la responsabilità che mi hanno dato. Non ero scarso allora e non sono più bravo ora. Sono le percezioni degli altri perché quando vinci è tutto più semplice perché vieni esaltato. Non mi piace quando si parla troppo perché sono in questo mondo da anni e anche in Italia, so che ci vuole poco per tornare a dire certe cose. Quindi io sono solo felice di quello che questi ragazzi stanno cercando a fare ovvero una stagione importante. Sono bravi, se lo meritano, hanno quest’ambizione di rimanere a certi livelli, livelli che ci sono sempre stati negli ultimi anni".
Sull’assenza di Thuram a Napoli:
"Dal punto di vista umano mi dispiace perché Marcus non si meritava, come ragazzo e giocatore importante, tutta questa pausa. Stava vivendo un momento di grande fiducia e cose concrete, quando tornerà, dopo Napoli, ricomincerà gli allenamenti con la squadra quindi non so se quella settimana se con la Fiorentina in casa o con il Verona tornerà. Però bisognerà stare attenti perché sono passati già venti giorni e avrà bisogno di fare riabilitazione e allenamenti col gruppo".
Il quiz di sempre…
"Ti anticipo io: gioca Sommer domani".
Abbiamo tre attaccanti…
"Ne abbiamo anche un altro. Chi? Uno entrato negli ultimi minuti nelle ultime partite".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie
