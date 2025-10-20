Attimi di apprensione per l'ex attaccante dell'Inter Diego Forlan. Il Cacha, infatti, si è fratturato tre costole e ha rimediato uno pneumotorace durante una partita della Liga Universitaria de Deportes, campionato amatoriale over 40, dove veste la maglia dell’Old Boys. L'infortunio è stato causato da uno scontro molto forte subito nel derby contro l’Old Christians, vinto per 4-1 proprio dalla squadra di Forlan, autore di una doppietta. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti.