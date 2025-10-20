Logica soddisfazione per il tecnico del Parma Femminile Giovanni Valenti dopo il pari strappato all'Inter Women all'Arena Civica: "Sono contento, siamo in crescita e questo punto lo conferma. Abbiamo concesso soltanto un’occasione all’Inter, una squadra fortissima, ben organizzata e con tante individualità di livello assoluto. Venire qui e giocare una partita di questa intensità contro un avversario così importante rappresenta per noi un segnale molto positivo. Nelle ultime due gare la mia squadra ha fatto un evidente salto di qualità nell’attitudine e nella sana aggressività, aspetti fondamentali per affrontare un campionato difficile e competitivo come la Serie A", afferma Valenti ai canali ufficiali ducali.

Valenti prosegue nell'elogio: "Le ragazze hanno messo in campo un grande livello di agonismo, rimanendo concentrate e unite per tutti i novanta minuti. Sono molto contento di tutte, anche di chi oggi non è scesa in campo: l’atteggiamento del gruppo è quello giusto e ogni singola giocatrice sta dando il proprio contributo quotidiano. La sconfitta di Roma ci ha fatto aprire gli occhi e ci ha permesso di prendere consapevolezza di ciò che serve davvero per stare in questa categoria. Le ragazze hanno capito l’intensità e l’agonismo richiesti e oggi hanno dimostrato di poter competere anche contro le migliori"