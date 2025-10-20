Antonio Di Gennaro, ex giocatore e opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'ultimo turno di campionato e della lotta scudetto.

"Il Milan aveva 5 assenze, vincere in quel modo, anche se l'episodio è dubbio, ha dato un segnale importante - le sue parole -. Ma per me l'Inter rimane la più forte. Ed è migliorata anche grazie agli acquisti, soprattutto nei due attaccanti".