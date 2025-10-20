"Meno male che la Roma ha perso". Questa frase pronunciata da Hernanes a DAZN, dopo il match dell'Olimpico, dove sabato scorso la squadra di Gian Piero Gasperini è stata sconfitta 1-0 dall'Inter, ha scatenato l'ira di qualche tifoso giallorosso sul Web. Tanto che rendere necessaria una precisazione da parte del Profeta: "E' stata una battuta poco felice, l'Hernanes tifoso ha preso il sopravvento - l'ammissione dell'ex centrocampista della Lazio su Instagram -. Mi spiace l'abbiate presa male perché non ho mancato assolutamente di rispetto né ai tifosi né alla società. Non ho mai detto di no a un tifoso romanista che mi ha chiesto una foto".