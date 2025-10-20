"Stiamo molto bene, ma nelle partite in trasferta ci manca essere più concreti e dobbiamo migliorare per essere più precisi sotto porta", ha detto Julian Alvarez, in conferenza stampa prima dell'eurogara contro l'Arsenal. "Domani ci sarà uno scenario importante, sia per l’avversario che per la competizione. Ma dobbiamo concentrarci sul vincere ogni partita. In questo formato della Champions è importante fare punti per finire il più in alto possibile" ha continuato l'attaccante dell'Atletico Madrid, altro avversario dell'Inter nella lunga cavalcata europea. E proprio a proposito di Inter, l'argentino lancia un messaggio anche ai nerazzurri.

"Credo che possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Abbiamo una grande squadra, ora il gruppo sta molto bene. Siamo cresciuti col tempo e possiamo competere con chiunque" ha detto senza mezzi termini mandando un segnale elle rivali. "Responsabilità e leadership? Non penso me ne prenda particolarmente oltre al normale. Penso sempre a migliorare con i miei compagni, che mi aiutano a crescere anche come persona giorno dopo giorno".