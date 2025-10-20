Nel Colonia neopromosso che sin qui sta facendo un buon campionato in Bundesliga è emersa con prepotenza la figura del giovane Said El Mala, 19enne jolly offensivo già autore di tre reti in sette partite disputate con la maglia dei Geißböcke e finito nel mirino non solo dei colossi tedeschi Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma anche di alcuni tra i principali club internazionali.

Secondo la Bild, infatti, sul giocatore di origini libanesi sono piombati anche il Paris Saint-Germain e l'Inter. Sempre secondo il quotidiano, un trasferimento di El Mala nella prossima sessione invernale di calciomercato è ancora fuori questione, mentre in estate sarebbe già una pista più praticabile. Anche perché l'allenatore del Colonia Lukas Kwasniok non si fa troppe illusioni e lo afferma chiaramente: "Non prendiamoci in giro: se continua a segnare così e, oltre ai gol importanti, porta anche punti importanti per la Bundesliga, dovremo venderlo a un prezzo incredibilmente alto. Un giorno accadrà".