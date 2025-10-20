Tutti pazzi per Aleksandar Stankovic. Il canterano nerazzurro, passato in estate al Bruges per 10 milioni di euro, si sta facendo notare nel panorama europeo e internazionale grazie all'esperienza in Champions League e alla prima convocazione in Nazionale maggiore serba.

Come ricordato da Matteo Moretto su Youtube, l'Inter ha a disposizione una doppia recompra, una di 23 milioni di euro nel 2026, una di 25 milioni di euro nel 2027 e c'è una percentuale sulla futura rivendita tra il 12 e il 15%.

L'Inter continua a monitorarlo con grande attenzione, consapevole del suo potenziale. Ci sono diversi club che si stanno informando su di lui ma il club nerazzurro continua a mantenere un occhio di riguardo, forte della recompra esercitabileper le prossime due estati.