L’Inter arriva alla sfida di domani contro l'Union SG forte di due vittorie consecutive senza subire gol in questa Champions League: 2-0 contro l’Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga. I nerazzurri non hanno mai iniziato una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League vincendo le prime tre gare mantenendo sempre la porta inviolata.

C'è però un altro dato curioso. Dall’inizio della stagione 2022/23, l’Inter è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in Champions League: 22 clean sheet in 38 partite (58%), entrambi record assoluti nel periodo.

Merito anche di Sommer. In base ai dati sugli Expected Goals dei tiri subiti, il portiere svizzero è quello che ha evitato più gol in Champions League dall’inizio della stagione 2023/24: -6.98 (19 reti subite a fronte di 25.98 xG).

