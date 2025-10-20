Arrivato all'Olympique Marsiglia dall'Inter nelle ultime ore del mercato estivo, Benjamin Pavard ha speso parole importanti per il suo nuovo club nel corso di un'intervista rilasciata a Ici Provence, realizzata presso il Museo delle Civiltà dell'Europa e del Mediterraneo della città francese: "Fin dal primo giorno sono stato accolto molto bene. Dallo staff, dai giocatori, dalla dirigenza, da tutti. Mi sono sentito subito a mio agio in questa squadra. E credo che questo si rifletta nelle mie prestazioni, e anche a livello collettivo, perché stiamo ottenendo risultati. C'è un'ottima atmosfera qui. E spero che continui così. Ma non sono preoccupato. Perché abbiamo giocatori esperti, abbiamo giocatori un po' più giovani ma che sono sempre lì per la squadra".

A giocare un ruolo importante anche il calore della tifoseria dei Phocéens: "Mi mancavano i tifosi, in Italia era proibito loro di accedere allo stadio. È magnifico quando scendi in campo. Senti il ​​fervore, li vedi, e quello che vedi ti mette ancora più in condizione di giocare, anche se sei già molto concentrato, molto emozionato. Ma ti fa venire ancora più voglia di vincere la partita, ogni duello, ogni contatto. Quando sei nel tunnel, puoi già sentire l'atmosfera. Ti dici: "Oh sì, è qualcosa di speciale'". C'è infine un elogio per il direttore sportivo Mehdi Benatia: "Qui all'OM trovato un club che si è sviluppato tantissimo da quando c'è lui. Penso che abbia fatto un lavoro davvero ottimo. So che non dorme mai. È sempre lì a voler fare di più, a fare di più. La gente potrebbe non rendersi conto di tutto ciò che ha fatto da quando è arrivato. E se il Marsiglia è dove si trova oggi, è in gran parte anche grazie a lui, ai suoi discorsi ai giocatori. A tutto ciò che vuole mettere in atto, anche parlando di nutrizione e di staff medico, tutto. Penso che sia un club in crescita. E si vede in campo che il Marsiglia sta crescendo. Poi, il Marsiglia che ho in mente gioca la Champions League ogni anno e vince anche dei trofei. Quindi, andando passo dopo passo e continuando in questa direzione, faremo grandi cose".