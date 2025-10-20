A margine della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, l'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale tedesca, Jurgen Klinsmann, presente anche per assistere alla premiazione del figlio, il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann, parlando ai cronisti presenti risponde a domanda su un eventuale futuro dell'estremo difensore nazionale USA in Serie A: "È normale che ogni giocatore voglia sempre migliorare, andare avanti. Quest'estate si è parlato un po' del Palermo, di Serie A. Lui si sente molto, molto bene a Cesena, un posto stupendo per crescere e dove vivere. Alla fine si vedrà. Ha fatto qualche stagione in Germania, in Svizzera, poi è tornato a Los Angeles per tre anni. Poi è arrivata la chiamata dal Cesena. Ora guarda una partita alla volta, è nel mirino della Nazionale, ha il sogno di giocare il Mondiale con gli Stati Uniti ed ha possibilità di farcela".

La Serie A come la vede?

"La seguo sempre, è sempre un bel campionato. La Bundesliga, la Serie A e la Liga spagnola sono un po' indietro rispetto alla Premier League, lo sappiamo tutti. Speriamo che gli altri campionati possano formare delle squadre per migliorare il prodotto e per dare un po' di fastidio alla Premier League".