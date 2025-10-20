Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League tra il suo Napoli e il PSV Eindhoven. La squadra azzurra affronterà poi l'Inter sabato in campionato.

"McTominay ieri non si è allenato, oggi ha fatto solo una parte. Dipenderà molto da lui: se si sentirà di giocare la partita saremo contenti. Altrimenti, adotteremo un’altra soluzione - le sue parole -. Cercheremo di mettere in campo una formazione equilibrata. Affronteremo una squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato olandese ed è sempre tra le rivelazioni in Champions".

"Questa è una stagione totalmente diversa rispetta all’anno scorso, quando partivamo da underdog dopo un decimo posto. Non c’era la Champions, non c’erano altri impegni. Questa è una stagione totalmente differente, non possiamo fare dei paragoni o pensare che sia deficitaria rispetto alla scorsa. È diversa, con impegni diversi, giocatori diversi, una rosa diversa - ha poi aggiunto -. Bisognerà avere pazienza, i nuovi ragazzi devono inserirsi: la stagione passerà tanto dal loro inserimento. Dovremo essere sereni, avere fiducia e pazienza. Sapendo che con un gol diventi un fenomeno e se non segni diventi una pippa. Questa è l’Italia. Soprattutto in Italia si passa da eccessi stratosferici".

"Dobbiamo cercare di far capire chi siamo e dove siamo, in questa Champions. Noi l’anno scorso non abbiamo fatto competizioni europee, per noi questa è una novità. Siamo in una competizione dove c’è l’elite del calcio europeo, ma dobbiamo avere l’ambizione di capire dove siamo in questa Champions - ha concluso -. Dobbiamo pensare partita dopo partita, sicuramente l’inizio di stagione non è stato fortunatissimo come infortuni. Ma non dobbiamo appellarci a questo, dobbiamo fare il percorso che ci serve, soprattutto con i nuovi, che ci devono aiutare con questo percorso Champions”.