In merito alla vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Henrikh Mkhitaryan. Alle spalle dell'armeno ecco Ange-Yoan Bonny mentre a chiudere il podio è Nicolò Barella. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 6.85%
Akanji 9.01%
Acerbi 1.34%
Bastoni 2.53%
Dumfries 0.22%
Barella 9.38%
Calhanoglu 0.07%
Mkhitaryan 37.38%
Dimarco 0.97%
Martinez 0.52%
Bonny 26.21%
Esposito 4.39%
Frattesi 0.30%
Sucic 0.30%
Zielinski 0.22%
Carlos Augusto 0.30%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 9 PARTITE:

THURAM 19 PT.
LAUTARO 11 PT.
CALHANOGLU 9 PT.
BONNY 8 PT.
ESPOSITO E BARELLA 7 PT.
SUCIC 6 PT.
CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.
AKANJI, DIMARCO, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Lun 20 ottobre 2025 alle 18:55
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
