In merito alla vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Roma, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato Henrikh Mkhitaryan. Alle spalle dell'armeno ecco Ange-Yoan Bonny mentre a chiudere il podio è Nicolò Barella. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 6.85%

Akanji 9.01%

Acerbi 1.34%

Bastoni 2.53%

Dumfries 0.22%

Barella 9.38%

Calhanoglu 0.07%

Mkhitaryan 37.38%

Dimarco 0.97%

Martinez 0.52%

Bonny 26.21%

Esposito 4.39%

Frattesi 0.30%

Sucic 0.30%

Zielinski 0.22%

Carlos Augusto 0.30%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 9 PARTITE:

THURAM 19 PT.

LAUTARO 11 PT.

CALHANOGLU 9 PT.

BONNY 8 PT.

ESPOSITO E BARELLA 7 PT.

SUCIC 6 PT.

CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.

AKANJI, DIMARCO, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.