C'è grande incertezza sulla formazione che domani potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l'Union SG. Come riportato da Sky Sport, Chivu non ha dato indizi utili in allenamento, ma ci potrebbe essere un importante turnover per l'Inter.

Chivu potrebbe lanciare dal primo minuto De Vrij, Sucic, Carlos Augusto e Pio Esposito. In attacco la coppia dovrebbe essere quella formata da Lautaro e dal centravanti azzurro, ma non si esclude la possibilità di vedere l'inedita coppia Pio-Bonny dal 1'.

Assenti Darmian, Di Gennaro (operato al polso) e Thuram: il francese è ancora out, si proverà a recuperarlo per il big match contro il Napoli di sabato prossimo

Sezione: Focus / Data: Lun 20 ottobre 2025 alle 17:45
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print