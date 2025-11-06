Grande delusione per José Mourinho, ancora fermo a 0 punti nella League Phase di Champions League. Lo Special One commenta così il ko per 1-0 contro il Bayer Leverkusen: "Mi fa male al cuore - ha detto il portoghese ai microfoni di Sport TV - perché abbiamo creato tanto e giocato bene, ma non siamo riusciti a concretizzare. Il gol che abbiamo subito nasce da un errore di Dahl, ma il ragazzo aveva disputato una grande partita. Dopo lo svantaggio abbiamo provato a reagire, però loro si sono chiusi dietro con quattro o cinque giganti e non siamo una squadra particolarmente forte nel gioco aereo".
Nonostante la sconfitta, lo Special One ha voluto elogiare la prestazione della squadra: "Il risultato è una frustrazione, ma sono molto contento della qualità del gioco espresso. Tutto ciò che abbiamo preparato in settimana i ragazzi lo hanno eseguito alla perfezione. Se ripetiamo questa partita dieci volte, la vinciamo nove".
Mourinho ha poi espresso il proprio disappunto per la direzione arbitrale: "Quando una squadra gioca così e l’arbitro permette l’antigioco, la colpa è sua. Non è del tecnico avversario né dei giocatori. È assurdo vedere un portiere ammonito per perdita di tempo soltanto all’89°. Così si rovina lo spettacolo".
Infine, uno sguardo al futuro del Benfica nella competizione: "È dura, ma non è finita. Mancano dodici punti: non serviranno tutti per passare, forse nove o dieci. Se vinciamo le prossime due partite, possiamo ancora crederci. Abbiamo perso, ma oggi abbiamo giocato una grande partita".
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
