Non c'è ancora l'accordo economico tra l'Al-Nassr e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto di quest'ultimo, in scadenza nel 2026. Le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane alla ricerca di una quadra, ma non è da escludere a priori che, in caso di fumata nera, si possa aprire una porticina per il rientro in Italia del croato, che lasciò la Serie A dicendo addio all'Inter nell'estate del 2023. Lo rivela il giornalista Matteo Moretto.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Ex nerazzurri
Marino: "Zaniolo, per ora operazione molto positiva. Al contrario di quella di Sanchez della passata stagione"
Moretto: "Al-Nassr-Brozovic, dialoghi in corso per il rinnovo. Sul suo possibile ritorno in Italia..."
In Belgio - Vanheusden, calvario infinito: l'ex Inter si è rotto nuovamente il crociato del ginocchio sinistro
Stankovic-Spartak Mosca, è finita: ufficiale la risoluzione. Deki saluta: "Il club rimarrà sempre nel mio cuore"
Cancelo saluta l'Al Hilal di Inzaghi? L'ex Inter: "Sogno di tornare in Europa". E svela il club in cima alle preferenze
Altre notizie
Venerdì 14 nov
- 13:24 Marino: "Zaniolo, per ora operazione molto positiva. Al contrario di quella di Sanchez della passata stagione"
- 13:10 Sky - Dumfries torna in Italia: leggero fastidio alla caviglia. Per l'Inter la situazione non sembra preoccupante
- 12:56 Moretto: "Al-Nassr-Brozovic, dialoghi in corso per il rinnovo. Sul suo possibile ritorno in Italia..."
- 12:42 Pio Esposito timbra anche in Nazionale: "Il gol mi fa stare più tranquillo, ma potevo farne di più"
- 12:28 Milan, Pulisic: "Lo scudetto è il nostro obiettivo. L'infortunio? Ora mi sento molto meglio"
- 12:14 Koeman: "Nella Polonia ammiro Zielinski dell'Inter, è un giocatore molto creativo"
- 12:00 Il sinistro di DIMARCO e la TESTA di ESPOSITO: gli INTERISTI salvano l'ITALIA. ALLARME DUMFRIES
- 11:56 Dumfries salta Polonia-Paesi Bassi: il laterale dell'Inter non è nella lista dei 23 convocati di Ronald Koeman
- 11:45 GdS - Inter regina di cross, gol e tiri (fatti e subiti). Manca attenzione in difesa?
- 11:30 Messaggero - L'Inter fa sul serio per Mario Gila: 20 milioni di euro sul tavolo. Lotito chiede di più. E a gennaio...
- 11:16 GdS - Napoli, altra tegola: Anguissa dovrà saltare 18-20 partite
- 11:02 CdS - Inter, l'attacco è completo: 4 punte e 6 possibili combinazioni
- 10:48 Pagelle CdS - Dimarco fondamentale, Esposito ancora in gol
- 10:34 TS - Stankovic jr, comunque vada sarà un successo: l'Inter vuole riacquistarlo, ma ci sono altre ipotesi sul tavolo
- 10:20 Bergomi duro con l'Italia, ma promuove Pio: "I cambi hanno portato i gol". Poi bacchetta Buffon
- 10:06 Terza maglia Inter 2026/27, si torna al passato: omaggio alla Uefa '98
- 09:52 Galante: "Icardi? I risultati hanno dimostrato che Spalletti aveva ragione. Ad Appiano il mister..."
- 09:38 TS - Esposito unica alternativa credibile a Retegui-Kean. E ora la Norvegia per sfatare un tabù
- 09:24 Pagelle TS - A Dimarco ed Esposito basta un quarto d'ora: ottimi giudizi per i nerazzurri
- 09:10 Pagelle GdS - Esposito ricompensato, Dimarco indovina l'assist
- 08:56 Dalla Nazionale all'Inter, Eder: "Conte coerente, Spalletti ipocrita. Che imbarazzo Icardi-Wanda! I miei anni all'Inter e il fallimento Suning..."
- 08:42 CdS - La Premier punta Stankovic, ma l'Inter non lo molla: non sarebbe una sorpresa se...
- 08:28 GdS - Oggi ultima seduta, poi tre giorni liberi. Martedì la ripresa con Lautaro e gli azzurri
- 08:14 Ancelotti: "Serie A equilibrata, l'Inter è la più europea. Chivu? Sta seguendo la linea di Inzaghi. E la Champions..."
- 08:00 Scaloni assicura: "Contro l'Angola spazio a tanti nuovi giocatori, ma in campo ci saranno molti campioni del mondo"
- 00:00 Un mesetto fa
Giovedì 13 nov
- 23:48 Alla vigilia del derby apre Humana Football Corner: il calcio vintage a portata di mano
- 23:34 L'Italia vince, Mancini 'ringrazia' Dimarco per l'assist al bacio: "Ha un piede devastante"
- 23:20 Gattuso: "Esposito all'Inter ha compagni incredibili. Deve stare tranquillo, farà grandi cose"
- 23:05 Asllani spedisce l'Albania al playoff Mondiale: Andorra ko 1-0, decisivo il suo gol
- 23:01 Esposito a Sky: "Gattuso e Chivu hanno in comune la grande fiducia riposta in me. Devo ringraziarli e ripagarli sul campo"
- 22:50 Esposito: "Sarebbe bello segnare anche a San Siro, magari con l'Italia mi sblocco prima dell'Inter"
- 22:45 Assist di Dimarco per Mancini e gol di Esposito: gli interisti spaccano il match, l'Italia batte 2-0 la Moldavia
- 22:37 Sabatini: "Spalletti ha legittimato la Juventus. Allenerà con trasporto e può lottare per lo scudetto"
- 22:22 L'ex vice di Chivu, Gagliardi: "Esperienza con Cristian al pari dell'Europeo. Ecco cosa vi dico di lui e Bonny"
- 22:08 Croazia, il ct Dalic avvisa Sucic e soci: "Vincere per andare al Mondiale, poi daremo una possibilità ad altri giocatori"
- 21:54 R. Sosa bacchetta Conte: "Mi spiazza ogni volta che parla, non capisco. Lukaku-Hojlund più forte della LuLa"
- 21:40 Zanetton, pres. Tifosy: "Gli stadi sono importanti. La Premier League non si regge solo sui diritti tv"
- 21:25 Ricci: "Il nuovo S. Siro punto di riferimento per Milano. Inizio di un nuovo e meraviglioso ciclo per l'Inter"
- 21:10 Viviano: "Conte su Chivu esagerato. Non gli va bene nulla, dice di non parlare di arbitri e poi lo fa"
- 20:56 Sky - Barella leader azzurro: 'no' al giorno libero. Ha scelto lui di andare a Chisinau insieme ai compagni
- 20:42 Pisa, stop per Akinsanmiro: lussazione alla spalla destra per il centrocampista in prestito dall'Inter. Il comunicato
- 20:27 Mutu attacca Zenga: "Ecco cosa mi ha dato fastidio. Chivu è una leggenda dell'Inter tanto quanto te, più rispetto"
- 20:13 Polonia-Olanda, il ct Koeman rinvia la decisione su Dumfries: "È ancora in dubbio, più tardi parlerò col medico"
- 20:04 Norvegia, il Mondiale è cosa fatta: travolta anche l'Estonia 4-1, playoff ormai certi per l'Italia
- 19:44 Premio Marta e Premio Puskas, la FIFA svela le due shortlist: il lizza anche l'eurogol di Deiola in Cagliari-Venezia
- 19:28 Qualificazioni Mondiali, l'Italia sfida la Moldavia e Gattuso lascia a riposo tutti gli interisti: la formazione ufficiale
- 19:14 CF - Nuovo San Siro, le cifre del primo finanziamento: operazione da 354 milioni per le attività preliminari
- 19:00 Rivivi la diretta! Il "CASO DIOUF": resta all'INTER per... REGOLAMENTO! AKANJI giura amore, l'attesa di MOLDAVIA-ITALIA
- 18:45 Italia U21, Baldini avverte la Polonia: "Sappiamo cosa ci aspetta, ma l'unico pericolo siamo noi"
- 18:30 TyC Sports - Argentina, domani il test contro l'Angola: la decisione del ct Scaloni su Lautaro
- 18:15 Jeda elogia il lavoro di Chivu: "Bravo nella gestione e coesione del gruppo"
- 18:01 Zielinski sfida l'Olanda di Dumfries, il ct della Polonia: "C'è differenza, basta vedere i club in cui giocano"
- 17:46 De Canio: "Giusto che Conte si prenda una pausa. Ricordiamo che tre settimane fa batteva l'Inter..."
- 17:31 Supercoppa Italiana, Napoli-Milan e Bologna-Inter le due semifinali: i dettagli sui biglietti
- 17:17 In Belgio - Vanheusden, calvario infinito: l'ex Inter si è rotto nuovamente il crociato del ginocchio sinistro
- 17:02 Sul weekend lungo, dopo Landini, ora toccherà anche ad Antonio Conte irritare la Premier?
- 16:48 Napoli, Conte resta a Torino: due le motivazioni dietro l'allontanamento del tecnico
- 16:34 Iuliano: "Bisseck miglior talento europeo a livello di skill. Non lo penso io, è un dato di fatto"
- 16:20 Stankovic, lite in italiano con un giornalista prima delle dimissioni: "Sai solo dire ca**ate"
- 16:05 D’Agostino promuove i nuovi dell’Inter: "Sucic mi fa impazzire. Bonny sembra sia lì da anni"
- 15:49 Sky - Napoli, stop lungo per Anguissa: resterà ai box almeno fino a gennaio
- 15:34 Footmercato - Inter, Luis Henrique non ingrana: il brasiliano è stato offerto a tre club francesi. A gennaio...
- 15:20 Parma, Suzuki operato alla mano sinistra. Ora osserverà la prima parte di riabilitazione in Giappone
- 15:04 Akanji: "Inter tra i club più importanti al mondo, possiamo crescere ancora. Rapporto con Chivu ottimo, qui sono felice"
- 14:50 Dolomiti Bellunesi, lesione ai flessori per due giocatori: a rischio la loro presenza con l'Inter U23
- 14:35 Bianchi su Conte: "È un uomo solo al comando, le sue parole una scossa necessaria"
- 14:21 Mutti: "Inter macchina perfetta nonostante gli alti e bassi, ma con Lukaku il Napoli può rientrare"
- 14:07 MD - 'Locura' a Elche prima di Argentina-Angola: oltre 20mila spettatori hanno assistito all'allenamento di Lautaro e compagni
- 13:52 Saric: "Sucic è un giocatore di qualità, ma non so se sia più talentuoso di Baturina"