Non c'è ancora l'accordo economico tra l'Al-Nassr e Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto di quest'ultimo, in scadenza nel 2026. Le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane alla ricerca di una quadra, ma non è da escludere a priori che, in caso di fumata nera, si possa aprire una porticina per il rientro in Italia del croato, che lasciò la Serie A dicendo addio all'Inter nell'estate del 2023. Lo rivela il giornalista Matteo Moretto

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 14 novembre 2025 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
