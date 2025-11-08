"Compie oggi 83 anni Sandro Mazzola, uno dei simboli più luminosi della storia nerazzurra". È l'incipit del comunicato del club nerazzurro nel giorno dell'83esimo compleanno di Mazzola, che con la maglia dell'Inter ha scritto tante pagine indimenticabili.
"Il suo è un viaggio cominciato prestissimo, a soli 18 anni, in una partita destinata a restare nella memoria - ricorda Inter.it -. Contro la Juventus, quando Angelo Moratti decise per protesta di schierare la formazione Ragazzi, tra quei giovani c’era lui. Segnò, alla prima occasione. Un lampo, l’inizio di una leggenda. Da quel giorno, San Siro sarebbe diventato il suo teatro. Le serpentine che infiammavano la folla, la classe che parlava da sola, la capacità di guidare e ispirare. Mazzola divenne il volto di un’Inter vincente, il simbolo di una squadra che avrebbe scritto pagine immortali nella storia del calcio. La maglia nerazzurra gli scivolava addosso come una seconda pelle. In 17 stagioni ha disputato 565 partite e realizzato 158 gol, vincendo 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Indimenticabile la notte di Vienna, nel 1964, quando due sue reti stesero il Real Madrid e regalarono all’Inter il primo trionfo europeo: un’emozione che vive ancora oggi. Tantissimi auguri a Sandro Mazzola, che compie 83 anni, da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
