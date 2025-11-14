Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Pierpaolo Marino è stato chiamato a commentare l'ingaggio di Nicolò Zaniolo da parte dell'Udinese, club in cui ha lavorato come dirigente: "E' ancora presto per giudicare. Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che fin adesso sta dimostrando sia sotto l'aspetto motivazionale che tecnico di volersi giocare questa ultima carta che gli è ar è arrivata. Al momento la reputo un'operazione molto positiva, al contrario di quella di Sanchez dell'anno scorso".