Nuova possibile avventura all'orizzonte per Roberto Mancini, pronto a rimettersi in gioco dopo l'ormai lontano addio alla Nazionale e dopo essere stato accostato alla Fiorentina per il post-Pioli. L'ex ct azzurro che aveva precedentemente guidato anche la Nazionale saudita, sembra indirizzato nuovamente verso il Medio Oriente. Secondo Sport Mediaset, il Mancio sarebbe a un passo dalla firma con l'Al Sadd, club qatariota.

Secondo SM il tecnico ex Inter è pronto a firmare un ricco accordo con il club attualmente al settimo posto in Qatar Super League e al decimo in AFC Champions League.